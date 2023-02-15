Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Ünlü isim, hafif yaralandığı kaza sonrası, “İyiyim” diye açıklama yaptı
15.2.2023
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Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu hafif yaralandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı: Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."