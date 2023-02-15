Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu hafif yaralandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı: Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."

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