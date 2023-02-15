“Sırtını kırarım dedim yine de beni taşıdı”

DEPREMLERDEN en çok etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2 bloğu çöken Galeria Sitesi'ndeki 8 katlı A blokta oturan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi torunları ve geliniyle birlikte depreme yakalandı. A Blok'taki binaya delik açan ekipler, Kirişçi'nin de aralarında olduğu grubu kurtardı. Kirişçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak, enkaz çalışmasının sürdüğü alana geldi.

Burada gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdüren Kirişçi, PÖH ekibinden Gökhan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Kirişçi şöyle konuştu: "Bizi sırayla alacaklardı. Ben yüksekten korktuğum için bana 'teyze gel sırtıma' dediler. Ben de 'sırtını kırarım, nasıl geleyim' dedim. 'Bir şey olmaz sen benim annemsin' dedi bana. Hepsi benim evlatlarımdır.