Umut bebek Aydın’da doğdu

TÜRKİYE'Yİ derinden sarsan depremde Kahramanmaraş Onikişubat'taki evleri hasar gören Hatice Celayir, bebeğini kucağına almasına saatler kala depreme yakalandı. Deprem sonrası ailesiyle birlikte Aydın'a getirilen Hatice Celayir'in Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde dünyaya gelen oğluna 'Umut' ismi verildi. Bebeğin herkese umut olmasını istediğini belirten Celayir, kendisini yalnız bırakmayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti. ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Hatice hanım bize Kahramanmaraş'tan kendi imkânlarıyla başvuran bir hastamızdı. Hastanemize gelir gelmez hemen doğumunu gerçekleştirdik. 'Umut' gayet sağlıklı olarak 3430 gram doğdu. Şu anda anne de bebek de gayet sağlıklı" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE