17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları 11. günde de devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Dönmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Doktorlar, Dönmez'in ilk tedavisini çocuk acilde yaptı.

Tedavi esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, iyi durumda olduğunu belirterek, "Teşekkür ederim. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR, BİN ŞÜKÜR"

Dönmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ŞEY"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Dönmez'in sağlık durumuna ilişkin, vücut ve böbrek bozulmamasının kendilerini şaşırttığını kaydederek, "İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu" diye konuştu.

ALEYNA ANKARA'DA

Aleyna Dönmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansı ile Genel Havacılık Terminaline getirilen Aleyna Dönmez'e teyzesi Güler Duman refakat etti. Aleyna Dönmez, burada ambulansa nakledilerek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne götürüldü. Aleyna Dönmez'in tedavisine burada devam edilecek.