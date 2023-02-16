Birlikte güçlü Türkiye

Geçtiğimiz hafta Türkiye önce 7.7, ardından 7,6 ile yıkıcı bir haftaya başladı. Türkiye tarihinde görebileceği en büyük felakete uyandı. Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi, şiddeti ve derinliği ile oldukça fazla yıkıma sebep oldu. Tüm dünyada şok etkisi yaratan ve on binlerce can kaybına sebep olan Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye tek yürek oldu ve yaralarını birlikte sarmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremden ilki 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Pazarcık merkez üssünde 7.7 şiddetinde gerçekleşti. Depremin 30 saniye kadar sürdüğü tahmin edilenler arasında yer alırken ikinci deprem 9 saat sonra Kahramanmaraş Elbistan merkez üssünde yine 6 Şubat günü saat 13.24'te gerçekleşti ve şiddeti 7.6 olarak ölçüldü.

HALKIMIZIN YARDIMA KOŞMA SEVDASI

Her iki deprem merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden oldu. Binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan enkaz altında kaldı.

Türkiye daha depremin ilk saatlerinde oluşan yaraları sarmaya başladı. Tüm Türkiye bölgenin yardımına koştu.

AFAD, UMKE, Türk Kızılay yönetiminde bölgeye ulaşmaya başladı ve depremin ilk günün telaşı ve korkusunun ardından bölgeye arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Şu gerçeğin altını çizmek gerek.

Türk milleti böylesi dönemlerde birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi ki hiçbir millette olmayan bağlılık, fedakarlık ve kendiliğinden yardıma koşma sevdası inanılmaz.

İZMİR YARDIM ELİNİ UZATTI

30 Ekim 2020 yılında yaşadığı depremin acılarını hala unutmayan İzmir, bölgeye hemen yetişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD İzmir öncülüğünde belediyelerin, STK'ların ve vatandaşların elbirliğiyle yardım TIR'ları bölgeye aynı gün çıkmaya başladı. Hatta geçtiğimiz hafta görüşlerini aldığım İzmir'deki özel hastane yöneticileri bölgeden İzmir'e gelecek olan tüm depremzede vatandaşların tedavilerini ücretsiz gerçekleştireceklerini, her türlü yardıma hazır olduklarını açıklamışlardı ve sizlere buradan aktarmıştım.

GAZİ HASTANESİ DE BÖLGEYE GİTTİ

Bölgeye yardım elini uzatan hastanelerden bir tanesi de Özel İzmir Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Selim Amato ve beraberindeki doktor ekibi oldu. İzmir'den çeşitli yardım malzemeleri ile birlikte Hatay'a giden Op. Dr. Selim Amato, sağlık malzemeleri de götürerek bölgede kurulan hastanelerde depremzedelerin tedavilerine orada yardımcı olduklarını anlattı.

Pazartesi günü bölgeden dönen Selim Amato'nun Hatay izlenimlerini kendi cümleleriyle sizlere aktarıyorum:

"Perşembe günü ben ve doktor arkadaşlarım İzmir'den Hatay'a doğru yola çıktık. Varış noktamız Hatay Kırıkhan'dı.

Kırıkhan'a vardığımızda küçük fakat çok modern özel hastane ayarında bir devlet hastanesinde konakladık. AFAD koordinasyon merkezine götürdüğümüz yardım malzemelerini teslim ettik. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne geçtik. Tedavisi devam eden depremzedelerimizin tedavileri için meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Başta AFAD olmak üzere, polis, asker, çeşitli şehir ve ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri, Türk Kızılay, itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve STK'ları yorulmadan, dinlemeden, yemeden içmeden çalışmaya devam ediyorlar.

Ayrıca enkaz başında gelen iyi haberlerde vatandaşlarımıza müdahale etmek için bekleyen ve tamamı gençlerden oluşan UMKE ekipleri takdire şayan çalışıyorlar. UMKE ekibi gerçekten inanılmaz soğukkanlı, bir o kadar tecrübeli gençler.

Orada kimse dinlenmiyor.

Yemek yemiyor, uyumuyor.

Herkesin tek bir amacı var.

Bir vatandaşımızı daha enkaz altından canlı çıkarmak. Devlet her bölgeye yetişmeye çalışsa da bazı eksiklikler gözümüzden kaçmadı değil. Gözlemlerime göre bölgenin biraz daha çadıra ve ısınma aletlerine ihtiyacı vardı. Ben Kırıkhan'dan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i aradım bir miktar çadır istedim.

Mahmut Özgener derhal 90 sobalı çadır gönderme sözünü verdi ve gönderdi.

Çadırlar Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Süleyman Bey'in sorumluluğunda kurulmaya başlandı.

Oradaki çabayı, müdahaleyi gördükçe gözlerimiz doldu.

Herkes durmadan bıkmadan usanmadan çalışıyor. Ayrıca bölgeden gelecek hasta ve yaralılara Gazi Hastanesi'nin tüm imkanlarını hiçbir ücret almadan sunmaya hazırız."

BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLER

Dr. Selim Amato'nun bölgeden aktardıklarını dinledikçe benim de gözlerim yaşardı. El ele veren tüm şehirlerimizdeki yardım kuruluşlarımıza, siyasi partilerimize, STK'lara, AFAD'a, UMKE`ye, hayırseverlerimize, bölgede bir canın çıkmasında katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Yurt dışından yardım elini uzatan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha hiçbir ülkeye yaşatmasın. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.