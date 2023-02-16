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Haberler Yaşam Cemile Teyze 10 gün sonra umutları yeşertti

Cemile Teyze 10 gün sonra umutları yeşertti

16.2.2023

Cemile Teyze 10 gün sonra umutları yeşertti

Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi'nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı.

Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen ve Kastamonu AFAD ile Çiftay Maden Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların neticesinde Kekeç, sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. 227'nci saatte umutlar tekrar yeşerirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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