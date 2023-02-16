Deprem köyü ikiye böldü

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü. Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü. Gökçedere köyünde yaşayan Nuri Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.

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