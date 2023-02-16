Öğrencilerin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Kırklareli'nde depremzedeler için hazırlanan KYK yurdundaki öğrencilerin odalarından ayrılırken bıraktığı notlar, okuyanlara duygu dolu anlar yaşatıyor. Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri odalarından ayrılırken yiyecek, giyecek ve maske gibi eşyaları depremzedeler için bırakıyor.

Depremzedeler konaklayacakları yurtlara geldiklerinde misafirperverliğin yanı sıra öğrencilerin bıraktığı "Dilediğiniz gibi kullanın çok geçmiş olsun, kalbimiz sizinle", "Allah aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın, geçmiş olsun", "Masadakileri sizler için bıraktık, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Geçmiş olsun kalbimiz sizinle", "İhtiyacınız olan eşyaları kullanabilirsiniz, sizler için bıraktık", "Bıraktığımız eşyaları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz, sizleri seviyoruz", "Bunlar da sizlerin. Acınız acımızdır... Afiyet olsun", "Mutlu insanlar kentine hoş geldiniz. İnşallah siz de burada çok mutlu olursunuz." şeklindeki notlarla da karşılaşacak. Bir öğrenci de bir miktar köpek mamasıyla "Bu yurtta köpekler var. Onları da beslerseniz çok seviniriz" şeklinde not bıraktı.

Yurt Müdür Vekili Cansu Uçar, yazıları okurken duygulandıklarını belirterek, "Kimisi annesinin yaptığı sarmayı bırakmış, kimisi 'elimden gelen bu kadar' demiş ekmek ve bisküvilerini bırakmış." diye konuştu.