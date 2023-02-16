Üşümemek için eve girenler 2’nci depreme yakalandı

Kahramanmaraş merkezli olup, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, evleri yıkılan birçok depremzede İzmir'e getirildi. Getirilen 60 aileden 256 kişi, Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Birçok depremzede ise kentteki otel ve misafirhanelerde misafir ediliyor.

Malatya'da oturan ve bir televizyon kanalında muhabirlik yapan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Durak (40), "Deprem sanki içime doğmuştu. 1 gün önce yastığın içine düdük koymuştum. Oğlum ve eşimle o yastığı alıp, hayat üçgeni oluşturduk. Ev ayakta kaldı. Üstümüzü giyip sokağa çıktık. Malatya, hiç bu kadar soğuk olmamıştı. İnsanlar donmak üzereydi. Bu nedenle birçok kişi eve girmeye başladı. İkinci büyük deprem oldu. Malatya'yı, ikinci deprem daha çok vurdu. Sonrasında kentten ayrılmamız gerekti, İzmir'e geldik. Devletin böyle imkan tanıması çok güzel" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen evli ve 4 çocuk babası Raif Güven de (57) "Deprem olduğunda uykudaydık. Sallandığında kanepenin yanına uzandık. Sonrasında kendimizi o soğukta dışarı attık. Sonra ikinci deprem oldu, adeta kıyamet koptu. Kıyameti gözümüzle bu dünyada yaşadık" dedi.

"90 SANİYE BİZE BİR ÖMÜR GİBİ GELDİ"

TÜRKİYE'Yİ sarsan deprem felaketinin ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde de oteller depremzedelere açıldı. Çeşme'de konuk edilen depremzedelerden İngilizce öğretmeni Sedat Tanışlı, evlerinin ağır hasar görmesi üzerine eşi ve çocuğu ile birlikte Malatya'dan Çeşme'ye geldiklerini belirterek, 04.17'deki deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tanışlı, "Koşarak eşimin ve çocuğumun yanına gitmeye çalıştım. Düşe kalka yatak odasına geçtim. Eşim çocuğumun üzerine kapanmıştı. Ben de onların üzerine kapandım. 90 saniye kadar süren deprem, bize bir ömür gibi geldi" dedi.