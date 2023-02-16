Yürek yakan kareler

Ülkemiz iki büyük depremle sarsıldı. Felakette hasar alan illerden olan illerden biri olan Malatya'da mezarlara dualar eşliğinde defin işlemleri yapılıyor. Mezar taşlarına asılanlar ise görenlerin yüreğini yakmaya yetiyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 11 gün geride kaldı. 35 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 binden fazla insamız da yaralandı. Depremin hasar aldığı şehirlerden olan Malatya'da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.

DUALARLA UĞURLANIYOR

Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı'nda defin işlemleri devam ediyor. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor. İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

BEBEK KIYAFETLERİ DE VAR GELİN DUVAĞI DA

Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.