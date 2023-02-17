AFAD, depremzedelere desteğini sürdürüyor

36 BİNDEN fazla kişinin yitirildiği, 110 binin üzerinde vatandaşın yaralandığı, Güneydoğu Anadolu depreminde yaralar sarılmaya devam ediyor. Başta AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) olmak üzere kamu kurumları, birçok belediye, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve gönüllü vatandaşlar tarafından 10 ilde yardım çalışmaları yapılıyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede aktif olarak görev yapan AFAD ekipleri, barınma, beslenme, ısınma, ilaç ve çocuklara yönelik destekleriyle acılı ailelerin sürekli yanında olmayı sürdürüyor. Kurulan çadırlarla ve inşası devam eden konteyner kentlerle depremzedelerin zorlu ve soğuk kış günlerini daha kolay geçirmelerini sağlayan AFAD ekipleri, aynı zamanda giysi çadırlarına gelen vatandaşlara, ayakkabıdan monta, iç çamaşırından çoraba kadar bütün gereksinimlerini hızlı bir şekilde temin etmeye çalışıyor. Çadırların kurulduğu noktalarda normal yaşama en çabuk dönenler ise çocuklar oldu. Çocuklar, depremin etkisinden kurtulup oyun oynamaya, yeni arkadaşlıklar kurmaya başladı bile.

ERCAN AKGÜN