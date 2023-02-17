‘Bu felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz”
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın ayağa kaldırılması için AK Partili belediyelerin seferberlik ilan ettiğini söyledi.
17.2.2023
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Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Çankırı, Başkan Erdoğan'ın da dediği gibi depremzedeleri bir sene sonra sıcak yuvalarına kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek "İnanıyorum ki bu felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konutlar en kısa sürede yapılmaya başlanacak. Bu konuda Başkan Erdoğan önderliğinde çok kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bu bölgeler ayağa kalkıncaya kadar buralardan elimizi eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.