“Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçları karşılandı”

Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Diyarbakır'da bir bina hariç yıkılanların tamamında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Bozdağ, "Bugüne kadar enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan 397'si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkmıştır. Halen hastanelerimizde 39 kişi tedavi edilmektedir" dedi.

BUGÜNE kadar deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için geniş çaplı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bozdağ, "Tüm afetzedelerimizin yeme, içme, barınma, çocuk bezine kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi. Deprem soruşturmalarına yönelik de açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, deprem nedeniyle yıkılan, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan binaların imar, inşaat, tadilat ve denetimlerinde sorumluluğu olanların tespiti, delillerin toplanması, ölü muayenesi, kimliklendirme ve defin işlemlerinin hukuka uygun biçimde ve süratle yapılması amacıyla çalışıldığını ifade etti.

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