Depremzedelerin İzmirli meleği

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin 10 kentte açtığı yaralarını sarmak için seferber olurken İzmirli iş kadını Sibel Aslan Katrancı da depremzedelerin adeta 'yardım meleği' oldu. İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Enginar Yemek isimli bir tesisi bulunan Katrancı, depremin 3. günü en fazla hasar alan yerlerden biri olan Gaziantep'in Islahiye ilçesine ulaştı.

Katrancı'ya gelini Şadiye Aslan ve ekibi de eşlik etti. Gerekli ekipman ve yemek malzemesiyle ilçeye giden Katrancı, burada mobil mutfak kurdu ve ekibinin bizzat başında her gün binlerce depremzedeye yemek dağıttı.

BİNLERCE KİŞİYE YEMEK

Dondurucu soğukta geceleri depremzedelerle birlikte ateş yakıp ısındı. Duydukları "Allah razı olsun" kelimesinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Katrancı, halen bir ekiplerinin Islahiye'de her gün yine binlerce kişiye yemek dağıtmaya devam ettiğini ifade etti ve ihtiyaç olduğu sürece bölgede bu dağıtımlara devam edeceklerini kaydetti.

30 SAATLİK YOLCULUK

Depremin ardından hemen hazırlanıp yola koyulduklarını ifade eden Katrancı, "Ekibimizle birlikte 3. gün oradaydık. Ben de bizzat ekibimin başındaydım. Çünkü orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk, ekibi oraya yalnız gönderemezdim. Neticede benim de ekibime çok faydam oldu, benim cengaver bir yönüm de var" diye konuştu.

Araçlara tencere ve yemeklik malzemeleri yükleyerek yola çıktıklarını anlatan Katrancı, "O kadar çok malzeme yüklemişiz ki, o buzlu ve karlı yollarda bazen ancak 10 kilometre hızla ilerleyebildik. 30 saate yakın yolculuk yaptık. Önce Osmaniye, ardından da Nurdağı'na gittik, en son ise Islahiye'ye yerleştik. Orada bir mutfak oluşturduk. Tüplerle gidiyoruz onların dolması lazımdı ancak afet nedeniyle tüpçü yoktu. Bir benzin istasyonunun yardımıyla tüplerimizi bittiklerinde doldurabildik" dedi.

'SABAHTAN TURA ÇIKIYORUZ'

Islahiye'ye giden ilk ekiplerinin döndüğünü ancak o bölgede yeni bir ekiple bulunmaya devam ettiklerini anlatan Katrancı, "Hem depremzede vatandaşlarımıza hem de oradaki ekiplere yemek dağıtıyoruz. Günde 3/5 bin kap arasında yemek veriyoruz. Sabahtan bir tur çıkıyoruz, dönüyoruz sonra akşam yemeği yapıyoruz. Orada hava 16.30 gibi kararıyor. Biz de dağıtımı 17.30'a kadar bitiriyoruz. Orada çok güzel insanlar var, bizim ekimize de yardımcı oluyorlar. Oradaki vatandaşlarımızdan hep 'Allah razı olsun' cümlesini duyduk bu çok güzel bir şey. İnşallah yaralar çabuk sarılır. Biz de ihtiyaç olduğu müddetçe o bölgede yemek dağıtımına devam edeceğiz" diye konuştu.

KARABAĞLI DA ORTAK

SİBEL Aslan Katrancı yönetimindeki Enginar Yemek firmasına İzmirli tanınmış iş adamı Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği eski Başkanı olan ve en son Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimlerinde başkan adayı olan Mustafa Karabağlı'nın da ortaklığı bulunuyor.

ERHAN GÜLENÇ