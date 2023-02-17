Öğrencilerden yürekleri ısıtan üretim

Millî Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için öncelikli ihtiyaçlardan biri olan ısıtıcı konusunda önemli katkı sağlıyor. Merkezin öğrencileri, veli ve öğretmenleri el birliğiyle ısı ocakları üreterek deprem bölgesine gönderiyor. Şu ana kadar bin 767 adet ocak deprem bölgesine ulaştırıldı. Ocaklar, ısınma, ısıtma ve aydınlatma amacıyla ateşle tutuşturulduğunda kolayca yanarken, söndürüldüğünde de tekrar kullanılabiliyor. Isı ocaklarının metal kutuları yiyecek ve içecek atık kutularından üretiliyor.

BURCU ŞEN