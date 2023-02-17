  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Öğrencilerden yürekleri ısıtan üretim

Öğrencilerden yürekleri ısıtan üretim

17.2.2023

Öğrencilerden yürekleri ısıtan üretim

Millî Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için öncelikli ihtiyaçlardan biri olan ısıtıcı konusunda önemli katkı sağlıyor. Merkezin öğrencileri, veli ve öğretmenleri el birliğiyle ısı ocakları üreterek deprem bölgesine gönderiyor. Şu ana kadar bin 767 adet ocak deprem bölgesine ulaştırıldı. Ocaklar, ısınma, ısıtma ve aydınlatma amacıyla ateşle tutuşturulduğunda kolayca yanarken, söndürüldüğünde de tekrar kullanılabiliyor. Isı ocaklarının metal kutuları yiyecek ve içecek atık kutularından üretiliyor.

BURCU ŞEN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA