Almanların gönderdiği paketlerdeki kartlara tepki

KAHRAMANMARAŞ'A Almanya'dan gönderilen ve içinden "İsa seni seviyor" yazılı kartlar çıkan paketler tepki çekti. Paketleri açan gönüllüler, gördükleri not karşısında büyük şok yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın, "Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesine girdik. Almanlar burada "İsa sizi seviyor" kartları hazırlamışlar. Misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına uyanık olalım" dedi. Bu durumun afet bölgesinde tepki çekmesiyle, Diyanet yetkilileri harekete geçti ve o paketleri tek tek toplamaya başladı.

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