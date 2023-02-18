Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme Hatay'daki Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi ek binasındaki son nöbetinde yakalanarak hayatını kaybeden sağlık memuru Muzaffer Kılınç (44), memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Ağabey Muammer Kılınç, "Hastasını bırakıp gidememiş. Korunmak için masanın altına girmiş ama orada hayatını kaybetmiş" dedi. Kılınç'ın, 2010 yılında Hakkari'de askerlik yaptığı esnada PKK baskınında yaralandığı için verilmek istenen gazilik unvanını "Durumu benden daha ağır olan arkadaşlarım var" diyerek istemediği ortaya çıkmıştı.

MURAT YALÇIN