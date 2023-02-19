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Haberler Yaşam 296’ncı saatte acı ve sevinç bir arada

296’ncı saatte acı ve sevinç bir arada

Suriyeli Accar ailesi, depremin 13’üncü gününde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Baba Muhammed ve eşi Ragda’nın bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken 12 yaşındaki çocukları tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

19.2.2023

296’ncı saatte acı ve sevinç bir arada

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı. "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, Suriyeli Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı. Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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