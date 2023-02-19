88 ülkeden yardım geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde dış ülkelerden gelen yardımlarla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 102 ülke yardım teklifinde bulundu. 88 ülke ise sahada bize yardım ettiler. Arama-kurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 377 kişi halen sahada" dedi.

ÇADIRLARI tüm dünyadan kargo uçakla getirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Girişimlerimiz sayesinde bugüne kadar 222 binden fazla çadır bulduk. Bunların 120 bini ülkelerin taahhüt ettiği çadırlar. 102 bini de bizim sipariş verdiğimiz çadırlar. 70 bini ülkemize geldi. 55 bini sevkiyat için bekliyor" açıklamasını yaptı.

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