Ablası yaşasın diye oğlunun ölüm haberini vermediler

Depremde Hatay Antakya'daki evleri yıkılan Hülya Kilin (45), polis memuru olan eşi Metin Kilin, oğulları Buğra (20) ve Mustafa Kilin (9) ile enkaz altında kaldı. Hülya Kilin depremin 5'inci günü enkaz altından ağır yaralı olarak kurtarılırken, eşi ile iki oğlu ise hayatını kaybetti. TEDAVİYE CEVAP VERDİ

Erkek kardeşi Hasan Zengin, ablasının eşi ve oğlunun öldüğünü gördüğü için enkazdan çıkmak istemediğini ifade ederek, "Eşinin ve zor da olsa küçük oğlunun ölümünü kabullendi. Büyük oğlunun hastanede olduğu yalanını söyledik. Onu hayatta tutabilmek için, tedaviye cevap verebilsin diye. Zaten büyük oğlunun hayatta olduğunu duyunca tedaviye cevap vermeye başladı" dedi.

SESLER GİDEREK AZALDI

Ablasının oturduğu binanın tamamen yıkıldığını belirten Hasan Zengin (43), ilk günlerde eniştesi ve yeğeninden de sesler aldığını söyledi. Zengin, "Dünyada yaşarken cehennemi gördük. Çaresizliği, zaman kavramının ne kadar önemli olduğunu gördük, saniyelerle yarıştık. Çok çabaladık. O çaresizlik çok kötü. Bir insanın sesinin yavaş yavaş kısılarak ölümüne şahit olmak bizi çok derinden üzdü" diye konuştu.