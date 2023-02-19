Kardeşim ve annem el ele can vermişler

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkisini gösterdiği kentlerden Malatya'da depremi yaşayan 3'ü çocuk 8 kişilik aile, İzmir'deki akrabalarının yanına yerleşti. Korku dolu o anları anlatan depremzedeler, kaybettikleri yakınları için de duydukları üzüntüyü dile getirdi.

'ONLARI GÖREMEYECEĞİM'

Depremin ardından bölgede 4 gün beklediklerini, daha sonra da İzmir'deki yakınlarının evine geldiklerini söyleyen Satı Sarıkaya, 12 kişi bir evde kaldıklarını söyledi. Sarıkaya, "Burada akrabalarımız olduğu için araç bulup İzmir'e gelmeye karar verdik. Canımızı kurtarma derdindeydik. Oğlumun bana sarılıp, depremin bitmesi için Allah'a yalvarması beni en etkileyen andı. Asrın felaketinde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Mehmet Tevfik İlhan, annesi ve kardeşinin el ele tutuşmuş halde cenazelerinin bulunduğunu söyledi.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İlhan, "Depremde annem, babam ve kardeşimi kaybettim. İlk depremden sağ kurtulmuşlar ve ikinci depremden hemen önce eşya almak için eve girmişler. Deprem olunca tam kapının dışına çıkacakları sırada düşmüşler. Kardeşim annemi kurtarmak istediği esnada da bina yıkılmış. Cansız bedenlerini bulduklarında da el ele oldukları görülmüş. Ne ellerini öpebildik, ne helallik alabildik. Onları bir daha hiç göremeyeceğim" dedi.

'DEVLETİMİZE HER ZAMAN GÜVENİYORUZ'

İLHAN, "Depremzedeler için de Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapıyor. Hem konut hem de iş anlamında yardımların olacağını biliyoruz, bu da birden olabilecek bir şey değil. Devletimize biz her zaman güveniyoruz. Yurt dışından da çok sayıda ekip geldi hepsine çok teşekkür ederiz. Türkiye zamanında bu yardımları onlara yaptıkları için onlar da bize koşturdu. Allah devletimize zeval vermesin" açıklamasında bulundu.