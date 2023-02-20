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Her balon bir cocuk

Çocukların ihtiyaçları için etkinlikler yapan Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri, depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkazlara renkli balonlar asıyor. Derneğin kurucusu Okur, “Burada bir sürü meleğimi kaybettim” dedi.

20.2.2023

Her balon bir cocuk

Hatay'da yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor. Adana'dan Antakya'ya gelen Ogün Abi Çocuk Derneği üyelerinin yaptığı etkinlik dikkat çekti. Dernek üyeleri, özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip, molozların arasına girerek balon bırakıyor. Logosunda kırmızı balonlu çocuk olan derneğin üyelerinin kıyafetlerinde de 'Bütün Çocuklar İçin' yazıldığı görüldü.



'MELEKLERİMİ KAYBETTİM'
Çok üzgün olduğunu belirten derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, "Çocuklara ulaşmak için başlattığımız kampanya sonrasında derneğimizi kurduk. Normalde çocukların her türlü sağlık problemlerinde ihtiyaçlarını karşılayıp, onlar için etkinlikler yapıyorduk. Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi. Balonları Hatay'ın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Okur, "Hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu balonları keşke çocukların ellerine verebilseydik. Ne yazık ki çocuklarımızı kaybettik. Burası bir anaokuluydu ve binada çok fazla çocuk yaşıyordu. Elimizin değdiği, çocukların yaşadığı her yere, bu balonları asmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



'20 YAŞ DAHA YAŞLANDIM'
Depremin ilk haftasında Adana ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Okur, "Her bir çocuğun cansız bedeni, elime geldiği zaman içimden bir parça koptu. Herhalde şu birkaç günde 20 yaş kadar yaşlandım. Bu acının tarifi yok, anlatılamaz" dedi.

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