Enkaz altından çıkarılan hurda araçla yolculuk

GAZİANTEP'TE oto galerici Abdullah Uzun, enkazdan çıkardığı hurdaya dönen aracıyla yola çıktı. Demir yığınına dönen araç içinde yola çıkan Uzun, "Evlerimiz, araçlarımız gitti, şükür can kaybımız yok. Artık bir yerde işçilik yapacağız. Başka imkanımız kalmadı" dedi. Depremlerin Gaziantep'te en çok etkilediği yerlerden biri Nurdağı oldu. İlçede oto galericilik yapan 24 yaşındaki Abdullah Uzun'un 1 milyon değerindeki 6 aracı enkaz altında kaldı.

Kendi çabalarıyla kurtardığı ve başka bir otomobilin çektiği hurda aracıyla yollara düşen Uzun, "Nurdağı'nda galericiyim. 6 aracımız devrilen duvarların altında kaldı. Bunları kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdilik üç otomobili bu halde kurtarabildik. Kendi köyümüzde yerimiz var, oraya çekiyoruz. Toplu halde araçları hurdaya vereceğiz. Çekici bulamadık, olsa daha rahat edeceğiz. Evlerimiz kullanılamaz halde. Devletten destek bekliyoruz. 99 model arabanın kaskosu yok. Sigortaları da satışta yapılıyordu" dedi.