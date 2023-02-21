Evlerini kaybeden ailelerin umudu ev ve iş bulmak

KAHRAMANMARAŞ'TAN İzmir'e ailesiyle gelen 3 çocuk babası Ahmet Kalaylı (33) yeni bir hayat kurmak için hem ev hem de iş aradıklarını söyledi. Hatay'dan geldiğini belirten 4 çocuk annesi Mine Alataş (53) da, "Çaresizlik içinde bekliyoruz. Arkadaşlarımı, tanıdıklarımı kaybettim" dedi. Maraşlı Ahmet Kalaylı, depreme 8 aylık hamile eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı.

Evleri ağır hasar alınca ailesi ile İzmir Çiğli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen bir tekstil fabrikasında vardiyalı çalışan Kalaylı, deprem sırasında vardiyadan döndüğünü ve henüz uyumadığını belirterek, "Dışarıda kar yağıyordu, eşimle çay demleyip, oturduk. Çocuklarım uyuyordu. Bir anda kıyametin koptuğunu sandık. Eşim de 8 aylık hamile. Kendimizi sokağa çok zor attık" dedi.