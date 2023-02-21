‘O korkunç anları hayat boyu unutmayacağım’

GAZİANTEP'TE depremde yaralanan 72 yaşındaki Alaattin Daşgın'ın Aydın'da tedavisi sürüyor. Depremde İslahiye ilçesinin dümdüz olduğunu belirten Daşgın, "Her yerden feryatlar yükseliyordu. Hayatımın en korkunç anlarıydı" dedi. Gaziantep İslahiye'de yaşayan Alaattin Daşgın, depreme eşi ve oğluyla birlikte 2 katlı binada yakalandı. Ayağından yaralanan adam, 3 gün ailesiyle dondurucu soğukta sokakta kaldı.

Ardından oğulları tarafından Gaziantep'ten Aydın'a getirilen Alaattin Daşgın, şeker hastalığı yüzünden ayağındaki yaraların iyileşmeyişi üzerine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korkunç anları anlatan Daşgın, "Şiddetli sarsıntıyla evin duvarları yarıldı. Dışarıya güçlükle çıktık. İslahiye adeta dümdüz olmuş, her taraftan feryatlar yükseliyordu. Kiracımız yıkılan duvarın altında kalarak öldü. Astsubay oğlum bizi şimdilik Aydın'a getirdi. Yaza kadar burada kalacağız. O korkunç anları hayat boyu unutamam" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE