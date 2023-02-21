Oyunlarla çocukların acısını dindiriyorlar

DEPREMLERİN ardından Türkiye'nin dört yanından vatandaşlar depremzedelere destek için seferber oldu. Manisa'dan deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler orada hem yemek yapıyor hem de çocukları ve kadınları motive ediyor. Manisa'da bir kız öğrenci yurdunda bulunan eğitimciler çocuklarla zaman geçiriyor. Yunusemre'deki Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Seda Evre Satan, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'ndeki aşçı ekibiyle birlikte ilk anda bölgeye gönüllü olarak gitmiş ve 24 saat depremzedelere ekibiyle yemek pişirmişti. Pazarcıklı bölgesine 10 gönüllü kadın öğretmen daha gitti. Onlar da Seda öğretmen gibi günde üç çeşit sıcak yemek pişirerek depremzedelerin yaşama bağlanmalarını sağlıyor. Bölgeye giden 'Pazarcık Kızları' kadın öğretmenler, bölgedeki depremzedelere sadece yemek yapmanın ötesinde miniklere yönelik çeşitli oyunlarla onları motive ediyor ve acılarını biraz olsun dindirmeye çalışıyor.

CÜNEYT HASÇELİK