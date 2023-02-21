Seyyar mutfağıyla altı gün sıcak yemek verdi

DEPREMDE zarar gören 11 ildeki vatandaşlar için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden bir gönüllü, seyyar mutfağıyla sıcak yemek dağıtımı yaptı. Ayvalık'ın sevilen simalarından tekne yapım ustası Hüseyin Öztürk, her iki depremin yaşandığı bölgeye üçüncü gün kendi elleriyle yaptığı karavanıyla ulaşarak, seyyar mutfağıyla hizmet verdi. İzmir Çeşme'den feribotla İskenderun'a giderken tanıştığı 7 karavanlıyla deprem bölgesine ulaşan Öztürk, burada kurdukları büyük bir seyyar mutfakla depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek servisi yaptı.

SUAT SALGIN