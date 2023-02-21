  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Seyyar mutfağıyla altı gün sıcak yemek verdi

Seyyar mutfağıyla altı gün sıcak yemek verdi

21.2.2023

Seyyar mutfağıyla altı gün sıcak yemek verdi

DEPREMDE zarar gören 11 ildeki vatandaşlar için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden bir gönüllü, seyyar mutfağıyla sıcak yemek dağıtımı yaptı. Ayvalık'ın sevilen simalarından tekne yapım ustası Hüseyin Öztürk, her iki depremin yaşandığı bölgeye üçüncü gün kendi elleriyle yaptığı karavanıyla ulaşarak, seyyar mutfağıyla hizmet verdi. İzmir Çeşme'den feribotla İskenderun'a giderken tanıştığı 7 karavanlıyla deprem bölgesine ulaşan Öztürk, burada kurdukları büyük bir seyyar mutfakla depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek servisi yaptı.

SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA