Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Devrekâni Kaymakamlığı tarafından depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Devrekani ilçesinde ikamet eden Mustafa Şen, bir süredir emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı. Şen, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'u ziyaret ederek parayı teslim etti.