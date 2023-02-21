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Haberler Yaşam Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Kastamonu Devrekani ilçesinde yaşayan Mustafa Şen isimli vatandaş emekli maaşından para biriktirdi. Şen, biriktirdiği paraları depremzedeler için kaymakamlığa teslim etti.

SABAH

21.02.2023, 16:05

Kastamonu'da emekli maaşından 50 bin lira biriktiren Mustafa Şen, biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yaraların sarılabilmesi için yurt genelinde düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Devrekâni Kaymakamlığı tarafından depremzedelere yönelik düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Devrekani ilçesinde ikamet eden Mustafa Şen, bir süredir emekli maaşından biriktirdiği 50 bin lirasını depremzedelere bağışladı. Şen, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'u ziyaret ederek parayı teslim etti.

Yaşlı amca emekli maaşından kalan paraları depremzedeler için gönderdi

Kaymakam Coşkun, Mustafa Şen'e teşekkür ederek, "İlçemiz sakinlerinden Mustafa Şen amcamız, emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL'lik miktarı Kaymakamlığımız aracılığıyla AFAD'a bağışladı. Bu anlamlı düşüncesinden ötürü Mustafa amcamıza, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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