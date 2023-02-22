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Haberler Yaşam 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakli yapıldı

10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakli yapıldı

22.2.2023

10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakli yapıldı
MİLLÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
BUNA göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940 ve Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakil oldu.
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