Deprem bölgelerinde 300 bin çadır kuruldu

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 41 binin üzerinde can kaybı olan depremlerde, binlerce bina yıkıldı. Kalanların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Şehirlerin yeniden ayaklanması için canla başla mücadele edilirken, depremzedeler için de çadır kurulumu ve konteyner yapımı da hızlandırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadırlar bölgelere sevk edildi.

270 ÇADIR KENT KURULDU

Vatandaşlar için yaşam koşulları oluşturulurken, ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılıyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık" denildi.