Enkazdan çıkamayan kızının borcu yüzünden uyuyamıyor

MALATYA'DA kızı ve iki torununu depremde kaybeden Havva Serttaş, 12 yaşındaki torunu Aysima'ya ise 40 saat sonra arama kurtarma çalışmaları sonucu kavuştu. Torununu Adana'ki evine götüren Serttaş, "Kızım depremden önce mobilya almış ve borcunu ödeyememiş. Mobilyacı beni arayıp 19 bin 400 lirayı istedi. 'Hakkımı helal etmiyorum' diyor. Ben bu parayı nerden bulacağım. Benim kızımın kemikleri sızlayacak mezarında. Üzüntüden uyuyamıyorum" diye gözyaşlarına boğuldu.

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