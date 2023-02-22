Hatay’da iki hastane tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı

HATAY'DA meydana gelen 6.4'lük 3 dakika sonra 5.8'lik depremler büyük paniğe neden olurken, kentteki 2 hastaneye tedbir amaçlı tahliye kararı çıktı. İskenderun Devlet Hastanesi ve MKÜ Araştırma Hastanesi personellerin yoğun çabasıyla kısa sürede tamamen boşaltıldı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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