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Haberler Yaşam Siyam ikizleri devlet korumasında

Siyam ikizleri devlet korumasında

22.2.2023

Siyam ikizleri devlet korumasında
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi. İkizler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya geldi. Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarına yerleştirilen ikiz kardeşlerin, kurum çalışanları tarafından sağlık kontrolleri de yapıldı.
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