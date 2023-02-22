YKS ertelendi mi? ÖSYM YKS ne zaman yapılacak?

2023 YKS sınavına katılacak olanlar sınav tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından YKS sınav tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM YKS tarihi açıklandı mı? 2023 YKS ne zaman? İşte detaylar...

2023 YKS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2023 YKS başvuru tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

2023-ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.