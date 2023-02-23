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Haberler Yaşam Afetzedenin tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

Afetzedenin tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

23.2.2023

Afetzedenin tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
Depremden etkilenen vatandaşların, kırılan ve kaybolan tıbbi cihaz ve malzemelerinin karşılanmasında belge talep edilmeyecek. İlk olarak sağlık raporuyla alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus reçetesiz temin edilmesini kararlaştıran SGK, vatandaşların hastane başvurularında muayene katılım payı, eczane başvurularında ise reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması kararı aldı. Hastaların evde kullandıkları birçok cihaz için MEDULA sistemi kayıtları referans alınarak temini sağlanacak.
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