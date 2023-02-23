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Haberler Yaşam 'Başım Belada' yakında Atv'de!

'Başım Belada' yakında Atv'de!

Başrollerini Keremcem ve Merih Öztürk'ün paylaştığı, Baba Yapım imzalı Başım Belada dizisi yakında Atv'de başlıyor. Başım Belada dizisinin ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı ve izleyicilerde merak uyandırdı. 'Başım Belada'nın konusu ne, kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Atv'nin ekran yolculuğuna çıkması beklenen 'Başım Belada' dizisine dair detaylar...

23.02.2023, 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 14:56

’Başım Belada’ yakında Atv’de!

Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak.

Dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

'Başım Belada' yakında Atv'de!

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