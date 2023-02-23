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Haberler Yaşam İkranur’u kurtaran madenci o anları ilk kez anlattı

İkranur’u kurtaran madenci o anları ilk kez anlattı

23.2.2023

İkranur’u kurtaran madenci o anları ilk kez anlattı

ARAMA kurtarma çalışmaları için gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan 138 saat sonra İkranur Arslan'ı (13) çıkaran maden işçisi Ramazan Gök (34), o anları anlattı. Gök, "O gün tahmin ettiğim kata inerek dinleme yaptım. 'Yardım edin' diye boğuk bir ses duydum. Direkt bulunduğumuz katta 8 metre ilerledik. Kendisine ulaştıktan sonra kurtarılacağını anlayınca artık enkaz muhabbeti normal ev muhabbetine döndü" dedi.

Unutamadığı diyaloğu anlatan Gök, "Adım Ramazan' dedim. 1 oğlum olduğunu ama kızım olmadığını söyleyip, 'Sen kızım olur musun' diye sordum. 'Olurum' dedi. Son yarım saatinde kurtarılacağını anlayınca çok rahattı, 'LGS sınavı olacak mı' ve 'Gözlüğüm kayboldu, gözlük alır mısın' diye sordu. Tüm ailesini kaybetti. Geride bir tek o kaldı" diye konuştu.

NERMİN UÇTU

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