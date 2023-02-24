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Haberler Yaşam Ailesini kaybeden baba kurtulduğuna sevinemiyor

Ailesini kaybeden baba kurtulduğuna sevinemiyor

24.2.2023

Ailesini kaybeden baba kurtulduğuna sevinemiyor
KAHRAMANMARAŞ'TA yıkılan evinin enkazından 48 saat sonra kurtarılan Mehmet Parlak, hayatını kaybeden eşi ve çocuklarının yasını tutuyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Parlak, "3 çocuğumdan ses alamadım. Eşim 'Ne olursun ses ver' diye bağırdı. O an dini şeyler ağır bastı. En son ezan okudum. Eşim de ondan sonra öldü zaten. Allah'a yalvarıyorsun, başka bir şey aklına gelmiyor. Çocukların geliyor aklına, onlar yanında ölüyor. Kurtuluşun olmayacağını, öbür tarafta ne yapacağımı düşündüm. Kurtuluş ihtimalim çok zayıftı. Çocuklarımı ve eşimi kaybettim, çok üzülüyorum. Kurtarılan tek kişi bendim galiba" diyerek yaşadığı korkunç acıyı dile getirdi. Kurtulduğu için sevinemediğini, ailesi ve çocukları için ağladığını dile getiren Parlak, "Bir an önce çıkıp çocuklarımın mezarlarını sahiplenmek, onlara dua etmek istiyorum" dedi.
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