Kahraman baba

Adıyaman merkezde bulunan kafede 2 yıllık garson olarak çalışan Hacı Afşin, 6 Şubat Pazar akşamı işten çıktıktan sonra evine gitti. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Tahiye apartmanının giriş katında eşi Gamze (31), çocukları Mehmet (6), Elif (4), Ramazan (2) ve 1 yaşındaki kızı Ebrar ile birlikte kalıyordu. Sabaha karşı şiddetli depremle uyanan aile kendini dışarı attı. Ancak minik Ebrar, bir kısmı çöken binanın altında kaldı. Baba Hacı Afşin, kızını kurtarmak için saatlerce elleriyle enkaz kazdı. Kızının yerini ağlama sesinden tespit eden fedakar baba, sıkıştığı yerden çekip alarak Ebrar'ın hayatını kurtardı. Baba kız, dışarı çıkar çıkmaz bina tamamen yerle bir oldu. Depremin ardından 6 gün otoparkta kalan 6 kişilik Afşin ailesi, soğuk ve açlığa karşı yaşam mücadelesi verdi. Adıyaman'dan Aydın'a otobüsle gelen ilk kafilede yer alan Avşin ailesi, kayıt işlemlerinin ardından Efeler ilçesinde iş insanı Abdurrahim Tikbaş'ın sahibi olduğu hotelde misafir edildi.

YENİ EVİNİ YENİ ASIR'A AÇTI

Hotelde ağırlanan aile, daha sonra Tikbaş'ın girişimleri sonucu hayırseverlerden sağlanan destekle birlikte Umurlu mahallesinde bir eve yerleştirildi. Depremzede ailenin evine eşyalar dizildikten sonra iş insanı Abdurrahim Tikbaş, Hacı Avşin'i hotelinde işe aldı. Yeni Asır'a yeni evinin kapılarını açan depremzede Hacı Afşin, yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman'daki evlerinin depremde yıkıldığını ve kızını enkaz altından kendi elleriyle çıkardığını söyleyen Hacı Afşin, "Deprem sırasında, eşim ve ben çocukları kucaklayıp dışarı çıktık. En küçük kızım Ebrar'ın içerde kaldığını gördüm. Ben içeri girdiğimde beton tavan yatağın üzerine düşmüş. Neyse ki kızım odasında yoktu. Sonra benim yattığım yerden ağlama sesi duydum. Ellerimle betonları kazıp, kızımı sıkıştığı yerden çıkardım. Biz dışarı çıkınca bina tamamen çöktü. 5 saniye geç kalsam kızımla birlikte ben de göçük altında kalacaktım. Ailemi güvenli bir yere bırakıp elle kazıp 5 kişiyi daha binaların altından çıkardım" dedi.

DEVLETİMİZ YARDIM GÖNDERDİ

Depremin ardından soğuk ve açlıkla mücadele ettiklerini kaydeden Afşin, "Otoparkta üstü açık bir barakada battaniyelere sarılıp soğuktan korunarak 6 gün kaldık. İlk birkaç gün ekmek su bile yoktu. Devletimiz daha sonra baya bir yardım gönderdi. Adıyaman'ı boşaltacakları için gitmeye gönüllü olduk. Aydın'a geldiğimizde çok iyi karşılandık. Eşim ve çocuklarımla ayrı yerlerde kalacağımızı söylediler. Bunu kabul etmedik. Abdurrahim Tikbaş otelini bize açtı. En iyi şekilde ağırlandık. Bizi dayayıp döşediği bir eve yerleştirdi. Ayrıca, bana otelinde iş verdi. Kimseden görmediğim iyiliği gördüm. Ben en azından bir yuvaya kavuştum. Çocuğu yanında olmayan depremzedeler var. Halimize şükürler olsun" diye konuştu.

İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

Türkiye'nin geçtiği bu zor dönemde yaraların el birliğiyle sarılacağını dile getiren iş insanı Abdurrahim Tikbaş, "Aslen Erzurumluyum. 1966 Muş Varto depreminde, ailemde hayatını kaybedenler oldu. O zamanlar devletimiz, deprem mağdurlarını Kayseri'ye göndermiş. Benim ailemin büyük kısmı da Kayseri'ye yerleşmiş. Deprem acısını ailemde yaşadığım için bu konuda çok duyarlıyız. Depremden etkilenen Hacı Afşin'i hotelimizde misafir ettik. Kendisini yeni yuvasına yerleştirdik. Ayrıcı hotelimizde de işe aldık. Sosyal sorumluluk kapsamında 3 ay boyunca hotelimizde 10 odayı depremzedelere açtık. Herkes depremzede ailelerden bir kişiyi istihdam ederse bu yaraları daha çabuk sararız" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE