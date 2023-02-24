‘Sağlık ihtiyaçlarını artık yerinde karşılayabiliyoruz’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

528 SAĞLIKÇI VEFAT ETTİ

KOCA, afetten etkilenen illerde yaptıkları organizasyonlarla 72 bin 851 depremzedenin sağlık ihtiyacını artık yerinde karşılayabildiklerini belirterek, "Bu 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 374, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65 yani yeterince kapasitemiz mevcut" dedi.

Depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da anan Bakan Koca, "Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.