Van’daki felaketten kaçtılar Gaziantep’te yakalandılar

2011 yılında Van'da yaşanan deprem felaketi binlerce kişiyi etkilerken, birçok insanın kentten göç etmesine neden olmuştu. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme yakalananlar arasında büyük Van depremini yaşayanlar da var. Gaziantep'e yıllar önce Van'dan göç eden Aslan ailesi de, depreme ikinci kez yakalananlardan.

Depremin ardından Denizli'nin Sarayköy ilçesine taşınan aile üyesi Hazal Aslan, "Van depremi sebebiyle Gaziantep'e taşındık ama deprem orada da bizi rahat bırakmadı. Bu deprem nedeniyle de Sarayköy'deki akrabalarımızın yanına geldik" diye konuştu.

Afetin etkilediği Hatay'dan Sarayköy ilçesine gelen bir başka aile ise de Özgün ailesi. Deprem anında merdivenlerinin yıkıldığını söyleyen Filiz Özgün, "Nereden ineceğimizi bilemezken, balkonumuza çıkıp komşumuzun evinin damına atladık. Evimiz yıkıldı. O sarsıntı ile kimse yerinde duramazken biz nasıl onu yaptık bilmiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP