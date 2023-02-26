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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Emine Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü. Emine Erdoğan, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek acılarına ortak oldu

26.2.2023

Emine Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dün öğleden sonra Gaziantep'e giden Emine Erdoğan'ı, havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.

TEK TEK SOHBET ETTİ
Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle depremden ağır bir şekilde etkilenen Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü. Afetzedelerin sorunlarını dinleyip vatandaşlarla tek tek sohbet eden Emine Erdoğan, yaşanan acılara ortak oldu.

Anlamlı ziyaret, afetzedeler tarafında büyük bir mutluluğa sebep verirken, Emine Erdoğan'ın gösterdiği ilgi memnuniyet yarattı. Emine Erdoğan daha sonra, bölgede oluşturulan konteyner kentte geçti. Burada çocuklarla da yakından ilgilenip, onlarla sohbet etti. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına da katılan Emine Erdoğan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra İslahiye'ye hareket etti.

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