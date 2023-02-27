Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde kurtuldum

Korkunç depremde Antakya'da yaşayan görme engelli Songül Araman'ın evinin bulunduğu 5 katlı apartman yan yattı. Araman, kızları İdem Su (12), Beren (8) ve kendisi gibi görme engelli olan kardeşi Hüseyin Boyar ile 3'üncü kattaki evlerinden sağ olarak çıktı. Songül Araman, depremin ardından kızları ve kardeşiyle Bodrum'da bir otele yerleştirildi. Deprem anında büyük panik yaşadığını anlatan Araman, "Evde erkek kardeşim, iki kızımlaydım. Çığlıklarımla ve bağrışımla kardeşimi ve çocuklarımı uyandırdım. Kabus gibiydi. Binanın yana yattığını hissettik. 15-20 dakika içeride kaldık. Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk. Kızlarım ve kardeşimle el ele tutuştuk, ayakkabılarımızı giydik ve duvara tutunarak tek sıra halinde dışarı çıktık. Koskocaman mahalle sessizliğe bürünmüştü. Depremde ailemizden 13 kişi vefat etti" diye konuştu.



ADEM ÜLKER

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