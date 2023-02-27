  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde kurtuldum

Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde kurtuldum

27.2.2023

Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde kurtuldum
Korkunç depremde Antakya'da yaşayan görme engelli Songül Araman'ın evinin bulunduğu 5 katlı apartman yan yattı. Araman, kızları İdem Su (12), Beren (8) ve kendisi gibi görme engelli olan kardeşi Hüseyin Boyar ile 3'üncü kattaki evlerinden sağ olarak çıktı. Songül Araman, depremin ardından kızları ve kardeşiyle Bodrum'da bir otele yerleştirildi. Deprem anında büyük panik yaşadığını anlatan Araman, "Evde erkek kardeşim, iki kızımlaydım. Çığlıklarımla ve bağrışımla kardeşimi ve çocuklarımı uyandırdım. Kabus gibiydi. Binanın yana yattığını hissettik. 15-20 dakika içeride kaldık. Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk. Kızlarım ve kardeşimle el ele tutuştuk, ayakkabılarımızı giydik ve duvara tutunarak tek sıra halinde dışarı çıktık. Koskocaman mahalle sessizliğe bürünmüştü. Depremde ailemizden 13 kişi vefat etti" diye konuştu.

ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA