Menemen'de afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenleniyor

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Depremin yıktığı bölgeden Menemenimize gelen çocuklarımıza moral ve motivasyon için ekiplerimizle çalışmalar yapıyoruz. Evlatlarımız hep gülsün istiyoruz; ancak onlar gülünce güzelleşiyor dünya" dedi.