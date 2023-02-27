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Haberler Yaşam Menemen'de afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenleniyor

Menemen'de afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerine depremzedeler gitmeye başlamıştı.İzmir Menemen'e de aileleriyle beraber çok sayıda çocuk geldi. Menemen Belediyesi'nin hazırladığı moral ve motivasyon etkinliğinde çocuklar oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.

İHA

27.02.2023, 15:39

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında aileleriyle Menemen'e gelen çocuklar, Menemen Belediyesinin hazırladığı moral ve motivasyon etkinliğinde oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.

Menemenliler afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenliyor

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Depremin yıktığı bölgeden Menemenimize gelen çocuklarımıza moral ve motivasyon için ekiplerimizle çalışmalar yapıyoruz. Evlatlarımız hep gülsün istiyoruz; ancak onlar gülünce güzelleşiyor dünya" dedi.

Menemenliler afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenliyor

Menemen Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

Menemenliler afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenliyor

Hafta sonu Menemen Belediyesi Gölpark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda deprem illerinden gelen çocuklar, uzmanlar ve gönüllülerle oyunlar oynadı. Psikososyal Destek Çadırında keyifli saatler yaşayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Menemenliler afetzede çocuklara destek etkinlikleri düzenliyor

İlk etapta 1 ay boyunca devam edecek etkinlik programı; salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 13.00-16.00 saatleri arasında Gölpark Anfi Tiyatro içerisinde gerçekleştirilecek. Çocuklarını etkinliğe getirmiş olan yetişkinlerle de psikolog ve aile danışmanları talepleri doğrultusunda görüşme sağlayabilecek.

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