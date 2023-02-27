Savaştan kaçmışlardı depremde can verdiler

Yulia Petrov, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları Zakhar (10) ve Matvii (5) ile kaçıp, Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna'da asker olan eşini bırakan Petrov, 2 çocuğu ile Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yakınının yanına yerleşti fakat 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, yaşadıkları bina yıkıldı.



'BU FELAKET ORTAK ACIMIZDIR'

46 yaşındaki Petrov ile 2 çocuğu, enkaz altında kaldı. Savaş sırasında yaralanıp, ülkesinde tedavi gören Petrov'un eşi ise ailesinden haber almayınca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Eşi ile çocuklarının enkazda olduğunu öğrenen baba, Türkiye'ye geleceği gün, acı haberi aldı. Petrov ile çocuklarının 14 Şubat'ta enkazdan cansız bedenleri çıkarılıp, Ukrayna'ya gönderildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımız oldu. Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz. Bu vatandaşlarımızın çoğu deprem bölgesinde Türk devletinin destekleri ile kalmaya devam ediyor, bazılarını da tahliye ettik. Bu felaket ortak acımızdır ve hep birlikte

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