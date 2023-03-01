Adıyaman’da kepçe operatörü enkazda yüz binlerce liralık ziynet eşyası buldu, olması gerekeni yaptı...

"PARANIN SAHİBİNE ULAŞTIM, YARALI OLARAK İZMİR'DE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



"Valiliğin karşısında da çökme ihtimali olduğu ve tehlike arz ettiği için iş makineleri tarafından yıkılan binanın moloz kaldırma çalışması sürdürürken, bir poşet gözüme denk geldi. Poşetin yanında isim, numara ve adres yazılıydı. Bir kargo olduğunun farkına vardım. Kağıdın üzerinde Adıyaman yazıyordu. O numarayı aradım, kendisi eli ve ayağı kırık bir şekilde yaralı olduğunu ve İzmir'de olduğunu söyledi. Ben hiçbir şey söylemeden, telefondaki kişi 'benim evimde poşetin içerisinde 52 bin TL civarında para var' dedi. Tabii ben o esnada paraları bulmuştum ama ona söylememiştim. Bir tane de telefonu bulunuyordu. Bunların hepsini buldum.