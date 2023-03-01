Depremin simgesi Yağmur’un hayali gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın en büyük hayali gerçekleşti.

KALPTEN ÇAĞIRDI

Yağmur, kendisi için İstanbul'dan Elazığ'a gelen sanatçı Deniz Toprak ile hastane odasında düet yaptı. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi çok seven Yağmur, sanatçı Deniz Toprak'ı çok sevdiğini dile getirmişti. Haberinin ardından sanatçı Deniz Toprak, Yağmur'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan Elazığ'a gitti. Çok mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Toprak, "Deniz ablayı daha yakından gördüğüm için mutluyum. Beraber şarkı söyledik. Deniz abla bana hediyeler almıştı onları açtık. Merak ediyordum, bana sürpriz yaptı" dedi.

Yağmur'un kendisini çok kalpten ve yürekten çağırdığını dile getiren Deniz Toprak, "Yağmur, sanatçı kimliğime, türkülerime farklı bir anlam yükledi. O da artık bir kızım her zaman onun hayatında olacağım. Duygu dolu anlar yaşadık. Çok tatlı ve güzel bir kız. Tüm Türk halk müziği ustalarım adına kendine bağlama hediye ettim. Artık bayrak yağmurda. Ondan çok güzel şeyler bekliyorum" dedi.