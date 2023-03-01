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Haberler Yaşam Haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme

Haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme

1.3.2023

Haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme
HATAY'IN Antakya ilçesinde yıkılan Çağ Apartmanı'nın altında kalan, enkaz büyük oranda kalkmasına rağmen ailesinin ulaşamadığı Ayşegül Aşkar (45) adına Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde kayıt açıldığı öğrenildi. Cahit Aşkar (53), "Bu durum bizim için yeni bir umut oldu. Eşimin kimliği ve cüzdanı yanında değil. Onu görenler lütfen bizimle irtibata geçsin" dedi. Eşinin adına kayıt açıldığını öğrenince umutlandığını belirten Aşkar, "Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen eşimi halen bulamadık. Her yerde onu arıyoruz. Bu durum bizim için yeni bir umut oldu. Eşimin yanında kimliği veya cüzdanı yok. Hepsi enkazdan çıktı ve bizde. Hem yetkililere hem de vatandaşlara sesleniyorum. Eşimi görenlerin bizimle irtibata geçmesini istiyoruz" dedi.
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