Kayıp Erva’nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'TA, çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10), komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde birinin, Erva'yı aracın koltuğundan aldıktan sonra koşarak yolun karşısındaki ambulansa teslim ettiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntüsünü polise teslim eden baba Abdullah Aktaş, kızının bulunmasını istedi. Baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim ama bu daha ağır bastı. Sarı -beyaz eşofman takımı ıslandığı için onu çıkartmış kapüşonlu mont giydirmişler. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

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