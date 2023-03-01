  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kayıp Erva’nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kayıp Erva’nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

1.3.2023

Kayıp Erva’nın yeni görüntüsü ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ'TA, çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10), komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde birinin, Erva'yı aracın koltuğundan aldıktan sonra koşarak yolun karşısındaki ambulansa teslim ettiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntüsünü polise teslim eden baba Abdullah Aktaş, kızının bulunmasını istedi. Baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim ama bu daha ağır bastı. Sarı -beyaz eşofman takımı ıslandığı için onu çıkartmış kapüşonlu mont giydirmişler. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA