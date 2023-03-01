Yeğeninin mezarına sünnetliğini astı

BİNLERCE vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından geriye yürekleri burkan hikayeler kaldı. Yıkıcı depremde Malatya'daki apartmanlarının enkazında 6 yıl önce eşinden boşanan ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan 34 yaşındaki Özlem Yılmaz da kaldı. Ekiplerin çalışmasında aileden 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ancak anne Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve kızı Nur Sima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAYAL KURUYORDU

Teyze Nazlı Umaç, yeğeninin mezar tahtasına sünnetliğini astı. Bu durum mezara gelenleri de duygulandırdı. Umaç, "Aldığı sünnetliği mezarına koydum. Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde annesi ve bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben de sünnet olmayı çok istediği için aldığı sünnetliği mezarına koydum" dedi.